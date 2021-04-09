РИАМО - 9 апр. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что иммунитет к Covid-19 есть уже у двух миллионов жителей Москвы, по его мнению, это говорит о затухании болезни, сообщает ТАСС.

«У нас в Москве переболело 1 млн и примерно 100 тысяч. Будем считать, что это люди, у которых есть иммунитет, так как он у многих есть, это естественная иммунизация идет. Второе - где-то около миллиона привилось. Вот 2 млн - десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет, 2 млн из 10 — это пятая часть, 20%», - сказал Онищенко.

Около 40-60% молодежи переносят заболевание бессимптомно и даже не знают о том, что переболели и получили иммунитет. По его словам, такое число людей с иммунитетом означает, что процесс распространения вируса затухает. Онищенко подчеркнул, что сейчас главное не ждать заражения, а заранее пройти вакцинацию.

Он добавил, что в приоритете вакцинацию должны пройти пожилые и тяжелобольные люди. На втором месте группа риска – врачи, учителя и журналисты.

По мнению Онищенко, если отдать приоритет группам риска, то даже половины из них с иммунитетом хватит, чтобы победить вирус. Однако он добавил, что нужно стремиться к иммунитету у 60-70% населения.

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