РИАМО - 9 апр. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области в Озерах благоустроят карьер Западный и территорию за кинотеатром «Амигос», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство карьера Западный и территории за кинотеатром «Амигос» в Озерах», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект благоустройства оказался в числе победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Во время его создания учитывалось мнение граждан, и в связи с ним вносились необходимые корректировки.

Реализовать проект планируется в два этапа, где первый – благоустройство парка у кинотеатра, а второй – устройство зоны отдыха и прогулочной части вдоль карьера.

Объект включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», он финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Благоустройство планируют завершить в 2022 году.

Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 триллион рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия.