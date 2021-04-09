РИАМО - 9 апр. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году в 36 городских округах Подмосковья планируют провести ремонт и установку систем наружного освещения, это более чем 350 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объекты включены в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Опубликовано пять совместных закупок на работы по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Работы пройдут в следующих округах: Орехово-Зуевский, Электрогорск, Жуковский, Павловский Посад, Лыткарино, Раменский, Шатура, Балашиха, Люберцы, Котельники, Домодедово, Кашира, Протвино, Зарайск, Пущино, Серпухов, Чехов, Наро-Фоминский, Рузский, Ленинский, Власиха, Истра, Краснознаменск, Лотошино, Одинцовский, Можайский, Сергиево-Посадский, Клин, Фрязино, Дубна, Звездный городок, Химки, Дмитровский, Щелково, Пушкинский, Королев.

Проект «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года и направлен на улучшение освещения, а также на увеличение энергоэффективности уличного освещения в муниципалитетах региона. Помимо ремонта и установки наружного освещения проект включает подсветку архитектурных объектов.