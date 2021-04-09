РИАМО - 9 апр. «Мособлгаз» подвел газ более чем к 3 тыс. домов в Подмосковье за первый квартал 2021 года, протяженность новых газопроводов составила 38 км, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы подключить дом к газу, следует подать заявку на технологическое присоединение, подписать и оплатить договор, выполнить условия, необходимые для строительства газопровода.

Удобнее всего подать заявку на технологическое присоединение через личный кабинет клиента. Подписать договор также можно дистанционно, с помощью индивидуального СМС-кода.

Перед пуском газа заявителю необходимо заключить договоры в соответствии с нормами законодательства РФ.

Ранее Госжилинспекция Московской области совместно с АО «Мособлгаз» проверила состояние газового оборудования в 480 многоквартирных домах.

Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью>>