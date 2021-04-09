РИАМО - 9 апр. В подмосковных центрах занятости населения насчитывается 4265 вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в основном предлагают трудоустроиться на должности инженера, менеджера, курьера, кассира и подсобного рабочего, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Центры занятости населения, учитывая рекомендации индивидуальных программ реабилитации, могут предложить лицам с инвалидностью весь спектр государственных услуг в сфере занятости. В настоящее время в регионе трудоустроено 38,9 тыс. инвалидов», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Посмотреть вакансии и узнать ситуацию на рынке труда в Подмосковье можно на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме или опубликовать вакансию (для работодателя). Также на портале появилась аналитика рынка труда, где можно узнать самые востребованные или высокооплачиваемые вакансии в регионе.

Сейчас на портале опубликовано 75 тыс. вакансий для работников Подмосковья. Из них 33,3 тыс. опубликовали с начала года, более 70% - по рабочим профессиям. Через региональную службу занятости с начала текущего года работу нашли 19,8 тыс. жителей региона.