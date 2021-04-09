РИАМО - 9 апр. Уроженец Киргизии изнасиловал пассажирку, которая уснула в его такси в Москве, возбуждено уголовное дело, водитель признался в содеянном, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась женщина. По ее словам, она возвращалась с корпоратива недалеко от станции метро «Белорусская». Чтобы доехать до дома на Ленинском проспекте, женщина вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси».

Пострадавшая заснула во время поездки, так как, по информации источника, была пьяной после праздника. Проснулась она оттого, что таксист совершал с ней половой акт.

Злоумышленника задержали в середине того же дня. Он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

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