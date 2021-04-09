РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и командующий 1-й армией ПВО и ПРО особого назначения генерал-майор Андрей Демин вручили награды военнослужащим за добросовестную службу, образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленные инициативы, ко Дню войск ПВО и 103-й годовщине образования системы ПВО Москвы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в досуговом центре «Северный». Открывая праздник, Демин рассказал об истории войск ПВО, которые во все времена были на передовых позициях и по-прежнему выполняют свои боевые задачи на благо страны. Демин также выразил благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву, руководству Мособлдумы, администрации Балашихи за особое внимание к микрорайонам Заря и Северный.

«Войска ПВО надежно охраняют воздушные рубежи России, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и обеспечение условий для мирной жизни. Спасибо за доблестную службу, патриотизм, верность долгу и надежное обеспечение безопасности страны!» - сказал Брынцалов.

Поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов 1-й армии ПВО, дислоцированных в Балашихе, он отметил, что особенно приятно делать это в обновленном после капремонта Доме офицеров в микрорайоне Северный. Совместными усилиями благодаря созданной программе по восстановлению бывших военных городков в последние годы микрорайон качественно изменился к лучшему.

Брынцалов пожелал военным успехов в воинской службе, ветеранам - здоровья, бодрости духа, их родным и близким - мирного неба над головой. Затем он вручил награды: почетные грамоты и знаки Мособлдумы.

Счастья и личного благополучия пожелал всем присутствующим и Юров, после чего вручил почетные грамоты.

«Мы гордимся тем, что штаб 1-й армии располагается на территории Балашихи, что история войск ПВО неразрывно связана с нашими бывшими военными городками, нашими микрорайонами», - подчеркнул Юров.

Он поблагодарил ветеранов за активную позицию и отметил, что та энергия, которой они обладают, предлагаемые ими инициативы на благо города, заставляют их двигаться дальше.

После торжественной части состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра армии.

С 2006 года День войск противовоздушной обороны отмечается во второе воскресенье апреля. Сам профессиональный праздник установлен в 1975 году.