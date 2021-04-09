РИАМО - 9 апр. С 10 апреля в столице установят новые остановки общественного транспорта, некоторые остановки перенесут, кроме того, будет восстановлена работа нескольких трамваев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По улице Шаболовке вновь запустят трамваи, в Северном Измайлове и Кунцеве появятся новые остановки, а в Текстильщиках и Обручевском районе изменится место остановки нескольких автобусов.

Вновь будут курсировать трамваи: №14 — от станции метро «Университет» через улицу Вавилова, №26 — от станции метро «Университет» через район Черемушки и №47 — от Нагатина.

Временный маршрут автобуса №047 прекратит работать.

Новые остановки появятся в Северном Измайлове и Кунцеве. Для автобусов №34, 34к и 230 при направлении к Щелковскому шоссе между остановками «Щелковский проезд» и «Монтажная улица» сделают остановку «Щелковский проезд, 2».

На Молодогвардейской улице для автобусов №757, следующих к станции Рабочий поселок, сделают остановку «Детская стоматологическая поликлиника» между остановками «Дом культуры» и «Поликлиника».

Перенесут остановки на Волгоградском проспекте и улице Новаторов. Остановку «Волгоградский проспект, 45» сдвинут на 60 метров назад по Волгоградскому проспекту для автобусов №М89, Т27, Т38, 74, 161, Н5 по направлению из центра.

Остановку «Улица Новаторов», на которой останавливаются автобусы №163, 363, 661, П11 и 111 при движении из центра, перенесут на 120 метров вперед к д. 40, корп. 1 по улице Новаторов.