РИАМО - 9 апр. Сотрудники соцзащиты Москвы работают с семьей, где 15-летняя девочка пострадала от действий матери, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее сотрудники прокуратуры начали проверку после избиения девочки своей матерью. Подросток поступил в больницу в пятницу. У девочки зафиксировали множественные резаные ранения головы, шеи и предплечья.

Жизни и здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает. Состояние ребенка стабильное, ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Специалисты навестили девочку в больнице и встретились с мамой. Как выяснилось, в семье действительно есть сложности во взаимопонимании между мамой и дочкой, поэтому сотрудники соцзащиты оказывают всю необходимую поддержку, чтобы помочь в разрешении трудностей в семье.