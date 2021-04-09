РИАМО - 9 апр. В столице правоохранители задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, во время осмотра его квартиры были найдены и изъяты ствол пистолета Макарова и 27 патронов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Из квартиры подозреваемого на Гвардейской улице также изъяли приспособления для изготовления патронов, специальные сверла-разверстки.

Найденный ствол и патроны, согласно проведенному исследованию, были изготовлены самодельным способом. Ствол относится к основным частям ручного короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, а патроны можно использовать для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». 43-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.