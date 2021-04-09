РИАМО - 9 апр. В Московской области программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на треть, качество жизни улучшилось более чем у 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Евгения Хромушина.
«В среднем за календарный год мы ремонтируем чуть меньше 2 тыс. домов: меняем кровли, лифты, водопроводные трубы, электрику, утепляем фасады. Отмечу также высокие темпы замены старых лифтов на новые, современные», - сказал Хромушин.
Он подчеркнул, что в Подмосковье не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации. В первую очередь внимание уделяют тем лифтам, срок эксплуатации которых превышал 25 лет или подходил к завершению.
За несколько лет по региональной программе капитального ремонта отремонтировано более 13 тыс. многоквартирных домов. Это составляет 30% от общего числа домов, включенных в программу капремонта.
В Московской области с 2014 года реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту домов. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.
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