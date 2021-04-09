РИАМО - 9 апр. В трех муниципалитетах Подмосковья выявлены проблемы с перевозкой учащихся в школы, данный вопрос взят на контроль Мособлдумой, сообщает пресс-служба областного парламента.

В регионе ежедневно курсируют 362 школьных автобуса, насчитываются 243 сельские школы. Более 18 тыс. детей ездят на школьных автобусах. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов рассказал, что прокуратура Московской области провела проверку доступности некоторых школ по просьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В Можайском округе не организована перевозка проживающих в деревне Замошье учеников Порецкой СОШ. Это связано с тем, что участок дороги Заслонино – Астафьево – Чернево – Замошье не имеет асфальтового покрытия, освещения, разворотной площадки и остановочного павильона.

В Щелкове не обеспечена транспортная доступность для учеников, проживающих в деревне Новопареево, в школу №25 имени И.А. Копылова. Причина в том, что невозможно организовать автобусное сообщение между деревней и поселком Фряново, где расположены учебные корпуса. Дорожное покрытие на данном участке дороги находится в ненадлежащем состоянии.

Также не организован подвоз к месту учебы в Каменскую СОШ №1 и №2 и к месту жительства обучающихся, проживающих в деревне Агафониха и селе Озерецкое Дмитровского округа.

По итогам обсуждения участники заседания предложили региональному министерству транспорта и дорожной инфраструктуры и «Мосавтодору» привести участок автомобильной дороги Заслонино – Астафьево – Чернево – Замошье в нормативное состояние, обеспечить электроосвещение, организовать разворотную площадку и установить автопавильон.

Администрации городского округа Щелково рекомендовали привести автомобильную дорогу между деревней Новопареево и поселком Фряново в нормативное состояние. Администрации Дмитровского городского округа – обеспечить подвоз обучающихся к школам.