РИАМО - 9 апр. Глава Мытищ Виктор Азаров вместе с главврачом МГКБ Андреем Третьяковым встретился с коллективом АО «Метровагонмаш» и рассказал работникам, почему так важно пройти вакцинацию от коронавируса, несмотря на то, что рост заболеваемости снижается, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Азаров напомнил, что стабильность в ситуации с коронавирусной инфекцией наступает в первую очередь потому, что принимаются определенные меры, в том числе потому, что проводится вакцинация от коронавируса.

«Сейчас у каждого есть прекрасная возможность сделать прививку от этого опасного заболевания. Мытищи всегда показывали пример соседним муниципальным образованиям, и этот раз не должен стать исключением», — сказал Азаров.

Он также отметил, что у жителей округа есть определенные сомнения насчет вакцинации, поэтому на предприятие приехал главный врач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков. Он призвал работников сделать прививку от коронавируса и ответил на их вопросы.

Генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев рассказал, что сам вакцинировался и прекрасно себя чувствует. Он признался, что удивлен, что из его коллектива, в котором более 4 тысяч человек, вакцинировалось всего 280 сотрудников.

«Я надеюсь, что работники предприятия поймут, что это нужно в первую очередь им. Болезнь опасная, у всех протекает по-разному. И чем больше человек будет вакцинировано, тем быстрее она уйдет. Поэтому пункт вакцинации будет работать на предприятии каждую неделю», – рассказал Богатырев.

Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции в городском округе Мытищи набирает обороты. На сегодняшний день уже привито порядка 20 тыс. жителей. Открыто 11 пунктов вакцинации, к торговым центрам и предприятиям выезжают мобильные пункты. Более того, подобные встречи представителей власти, медиков с работниками организаций продолжатся.

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