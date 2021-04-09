РИАМО - 9 апр. Чтобы питаться с удовольствием и не набирать лишний вес, нужно следовать нескольким простым правилам, так, человек должен принимать пищу, когда он расслаблен, сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

«При этом не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», – сказала Бережная в интервью радио Sputnik.

Набор веса зависит от внешних факторов, а не только от качества и количества еды. Чтобы не набирать лишнего, стоит питаться в тишине и быть в расслабленном состоянии. Бережная отметила, что, те, кто едят перед телевизором, толстеют быстрее тех, кто не отвлекается от еды на внешние раздражители.

Также следует отказаться от перекусов стоя или на бегу, потому что такая привычка – это прямой путь к перееданию.

«Когда вы едите стоя или на бегу, то вы плохо прожевываете еду и глотаете большие куски, что вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Также на ходу вы не ощущаете чувства сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем было нужно», – объяснила Бережная.