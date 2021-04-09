РИАМО - 9 апр. Аукцион на аренду участка площадью 45 соток под строительство спортивного объекта недалеко от озера Сенеж прошел в Солнечногорске, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок сдали в аренду на 13 лет. Его можно использовать под размещение зданий и сооружений для занятия спортом, спортивных баз, обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, оборудование площадок для занятия спортом.

Участок имеет форму равностороннего четырехугольника и расположен в крайне удачном месте – в непосредственной близости от озера. Вокруг расположены жилые массивы, лесопарковая зона, благоустроенная набережная, а также дом отдыха «Сенеж», физкультурно-оздоровительный комплекс «Аврора», развита транспортная инфраструктура.

Аукцион прошел в электронном виде 5 апреля 2021 года. Сдача участка в аренду принесет муниципалитету более 2 млн рублей и улучшит социальную инфраструктуру.

Информацию о торгах в Московской области можно посмотреть на сайте torgi.mosreg.ru. Сейчас на продажу и аренду в регионе выставлено 1178 участков и объектов недвижимости.