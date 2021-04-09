РИАМО - 9 апр. В магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский» в Москве 12 апреля в 19:00 состоится встреча с профессиональным астрологом Инной Любимовой, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Любимова — профессиональный астролог с десятилетним опытом, основатель школы астрологии с лицензией департамента образования и науки города Москвы. Постоянный эксперт программ Первого канала, колумнист Vogue, Glamour, Cosmo и других изданий. Instagram-аккаунт астролога читают 357 тыс. подписчиков. Любимова написала книгу «Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни».

«Астрология — как фонарик. Можно идти по дороге жизни в темноте, спотыкаться, терять курс и рано или поздно прийти к цели. А можно преодолеть тот же путь быстрее и комфортнее: нужно просто взять фонарик. Тогда вы будете видеть свою цель, перестанете сбиваться с курса и пойдете по жизни, наслаждаясь», — сказала Любимова.

На встрече Любимова расскажет, как сказываются на человеке лунные фазы и планеты Солнечной системы, что такое непроработанные планеты и как их прорабатывать, какие планеты покровительствуют дням недели и как это использовать себе на благо.

После встречи астролог ответит на вопросы и подпишет свою книгу для всех желающих.

Посетителям нужно будет иметь при себе маску и перчатки.