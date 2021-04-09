РИАМО - 9 апр. Сотрудники полиции столичной подземки доставили в ближайшее медучреждение женщину, у которой начались схватки, в час пик со специальными световыми и звуковыми сигналами и успели вовремя, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Оперативные действия полицейских помогли появиться на свет здоровой девочке.

Днем в районе Таганской площади к служебной машине временно исполняющего обязанности начальника 4-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене подполковнику полиции Антону Трушину подбежал таксист. Взволнованный мужчина рассказал, что в салоне его машины сидит беременная и у нее начались схватки, однако из-за пробок он не успевает довезти ее до роддома.

Трушин понял, что промедление в такой ситуации – это угроза здоровью матери и будущего ребенка. В связи с этим он вместе со старшим сержантом полиции Максимом Еремеевым пересадил роженицу на заднее сидение служебной машины, и они поехали в ближайшую больницу. Спустя некоторое время родилась девочка, ее назвали Сидрой.

В день выписки правоохранители приехали в роддом с целью встретить, а также поздравить маму с рождением дочери и узнать о ее здоровье. Так, они подарили женщине цветы и подарки в виде предметов первой необходимости для малышки.

Врачи больницы и сама мама поблагодарили правоохранителей за профессионализм, помощь, теплоту и поддержку в столь важной ситуации.