РИАМО - 9 апр. В Лобне подходит к завершению забивка свай под опоры путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, на текущий момент забито 294 сваи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Забивка свай под опоры путепровода выполнена более чем на 95%: забили 294 сваи из 312. Полностью забиты сваи под опоры №2 и №3, ведется забивка свай под опору №1 и продолжается устройство тела опоры №4», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в это же время ведутся замена грунта и устройство временной дороги со стороны Дмитровского шоссе. На текущий момент объект под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы проходят в графике, их выполняют порядка 50 специалистов и 40 единиц техники, включая сваебойную установку.

Работы ведутся с левой и с правой сторон искусственного сооружения – со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе. I этап Северного обхода Лобни возводится по поручению губернатора, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Строительство Северного обхода Лобни

Суммарная длина I этапа составит 4,7 км, из которых 210 м – это протяженность путепровода. Из-за высокой востребованности возведение I этапа планируется завершить в 2022 году. Так, он обеспечит граждан транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе и сократит время на въезд и выезд из города до 30 минут.

Возведение транспортной развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе планируется в рамках II этапа. В рамках него также планируют реконструировать около 1,5 км дорог Дмитровского шоссе с устройством переходно-скоростных полос. Полосы движения увеличат до четырех.

Завершить строительство II этапа планируется к 2025 году. К этому времени также планируют окончание возведения III этапа, который предполагает стройку направленного съезда эстакадного типа в сторону аэропорта Шереметьево. Полос движения по Северному обходу города Лобни увеличат до шести.