РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Балашиху обсудил развитие системы дошкольного образования и вручил руководителям детских садов округа почетные грамоты, сообщили в пресс-центре регионального парламента.

Брынцалов осмотрел медкабинет, пищеблок, ясельные группы, музыкально-спортивный зал детсада «Жемчужинка». Затем вместе с сотрудниками детских садов округа обсудил развитие системы дошкольного образования. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения он вручил почетные грамоты заведующим 4 детских садов Балашихи.

«Доступность дошкольных учреждений - один из приоритетов образовательной политики. Особое внимание уделяется созданию качественных условий для воспитания подрастающего поколения. Это и инфраструктура, и подготовка профессиональных кадров. За 5 лет создано 5,5 тыс. новых мест. Больше всего сделано за прошлый год - более 2 тыс мест. В этом году такие же планы», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в текущем году работа продолжается. Совместно с правительством делается все необходимое, чтобы перепрофилировать помещения. В жилых домах выкупаются площади и строятся новые здания.

Спикер Мособлдумы отметил, что за пять лет из бюджета региона было выделено свыше 200 млн. рублей на совершенствование материально-технической базы. Также за это время средняя зарплата работников дошкольных образовательных учреждений в городе выросла с 48,5 до 54,8 тыс. рублей. Сумма превышает средние показатели по региону.

«Встреча получилась продуктивной. Услышали некоторые предложения от сотрудников детских садов. Будем их совместно реализовывать. При необходимости - регулировать законодательство, чтобы сделать жизнь жителей городского округа комфортнее», - заключил Брынцалов.