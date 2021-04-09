РИАМО - 9 апр. Следователи проводят проверку после выпуска передачи «Пусть говорят» на Первом канале, в которой рассказывалось, что вдова актера Алексея Булдакова и модельер Вячеслав Зайцев могли стать жертвами мошенников, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Вдова Булдакова, возможно, могла стать жертвой мошенника. 76-летняя женщина якобы начала распродавать имущество после знакомства с молодым мужчиной.

В доме модельера Вячеслава Зайцева, регулярно живет семья его знакомой, которая постоянно выкладывает видео с 83-летним больным Паркинсоном модельером в TikTok. Сын Зайцева также подозревает, что они претендуют на наследство.

Следователи опросят всех, о ком шла речь в передаче, и проверят все обстоятельства. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

Вячеслав Зайцев – российский художник-модельер, Народный художник РФ. Долгое время он вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.

Алексей Булдаков знаменит ролями в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».