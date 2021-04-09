РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 апр. В Королеве эвакуировали посетителей из гипермаркета «Глобус» из-за сообщения о минировании, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 округа Мария Потатуева.
В пятницу в 14:30 поступило сообщение в гипермаркет о том, что здание заминировано.
«Силами Костинского отдела полиции Королева осмотр объекта произведен. Опасных веществ не обнаружено. Информация о минировании гипермаркета «Глобус» не подтвердилась», - сказала Потатуева.
Она добавила, что из здания были эвакуированы около 3 тыс. человек, из них 2,5 тыс. взрослых, около 150 детей и 350 сотрудников магазина.
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