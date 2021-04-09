РИАМО - 9 апр. За прошедшую неделю арендаторы из еще трех городских округов Подмосковья погасили 2,07 млн рублей отсроченных платежей за аренду областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«За прошедшую неделю арендаторы муниципальной недвижимости и неразграниченных земель из городских округов Электросталь, Люберцы и Дмитровский перечислили в муниципальные бюджеты еще 1,71 млн рублей в счет предоставленной в 2020 году отсрочки по арендным платежам», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В Электростали от арендаторов поступили платежи на 800 тыс. рублей, в Люберцах – на 566 тыс. рублей, в Дмитровском округе – 344 тыс. рублей. В бюджет Московской области на прошедшей неделе поступило еще 360 тыс. рублей.

Министр отметила, что всего с начала года от арендаторов поступили 72,8 млн рублей, из которых за аренду государственной неразграниченной земли перечислены 37,2 млн рублей, за муниципальное имущество и землю – 34,5 млн рублей, а за областную недвижимость – 1,1 млн рублей.

С начала года наибольшие суммы в счет отсроченных арендных платежей уплатили в Электростали – 9,3 млн рублей, Одинцовском округе – 8,8 млн рублей, Люберцах – 7,6 млн рублей, Щелкове – 7,5 млн рублей, Подольске – 5,4 млн рублей, Лобне – 4,9 млн рублей, Богородском округе – 3,8 млн рублей, Жуковском – 3,5 млн рублей, Балашихе – 3 млн рублей и Ступине – 2,8 млн рублей.