РИАМО - 9 апр. На Москве-реке спасли тонувшую женщину, она находилась в 15 м от берега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сообщение о женщине, тонущей в районе Бородинского моста, пришло спасателям станции «Ленинские горы».

Женщину достали из воды и передали медикам для оказания помощи.

Москвичам напомнили, что выход на лед может стать причиной несчастного случая. Свидетелей происшествий просят сообщать о них незамедлительно по номеру 112.