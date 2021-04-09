РИАМО - 9 апр. В городском округе Егорьевск прошло рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований к пожароопасному сезону 2021 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин, врио начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов, а также главы, заместители глав и представители лесфонда Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц, Шатуры, Орехово-Зуевского и Раменского городских округов.

В целях обеспечения пожарной безопасности сейчас в Подмосковье проводится опахивание населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. Регулярно патрулируются торфяные месторождения, проводятся собрания с руководителями садоводческих и дачных товариществ.

Также идет профилактическая работа с населением по пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведении костров на территориях муниципальных образований. Особое внимание уделяется населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров, таких в Московской области 683.

В предшествующие годы наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано в городских округах Луховицы, Орехово-Зуевский, Шатура, Воскресенск, Раменский, Солнечногорск, Серпухов, а также в Волоколамском и Дмитровском городских округах.

Каратаев обратил внимание коллег на более эффективное межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления с ГКУ МО «Мособлпожспас» и центральными исполнительными органами государственной власти.