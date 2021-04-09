РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. Полицейские подмосковного Подольска нашли живым подростка, пропавшего более месяца назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Родители с помощью полицейских разыскивали Никиту Лазарева 2004 года рождения, который 6 марта ушел из дома на улице Почтовой и не вернулся. Предположительно он находился у своего друга в городе Электроугли.

В УМВД России по городскому округу Подольск сообщили, что он найден живым, и поблагодарили всех за помощь в розыске подростка.