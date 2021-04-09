РИАМО - 9 апр. В 2020 году число ДТП с пострадавшими в столице снизилось с 9296 до 7986 по сравнению с 2019 годом, то есть на 14%. Число тех, кто погиб в авариях, снизилось на 15%, с 443 до 376 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На сокращении числа пострадавших сказывается работа группы по разбору ДТП, в которую входят Центр организации дорожного движения, представители ГИБДД, департаментов ЖКХ, строительства и капитального ремонта, префектур.

Для того, чтобы разобраться в причинах ДТП с пострадавшими и поработать над безопасностью участка, специалисты собираются каждые две недели.

Они проводят анализ поведения водителя и исправности машины в момент ДТП. Проверяют то, в каком состоянии находится дорога, наличие разметки и работу светофоров на ней. После прорабатываются долгосрочные мероприятия, а именно организация светофоров, пешеходных переходов, изменение схем движения.

Упомянутая работа дает результаты, которые представляют собой отсутствие повторных ДТП на участках.

Таким образом, в центре Москвы на Бакунинской улице, дом 38, на консолях были установлены дополнительные светофоры. Это было сделано для того, чтобы водители лучше воспринимали сигналы.

В Зеленограде на Георгиевском проспекте, корпус 1701, организован регулируемый пешеходный переход через дорогу, число полос которой составляет шесть единиц.

На юго-востоке Москвы на Братиславской улице, дом 15, на нерегулируемом переходе были установлены консоли с дорожными знаками над проезжей частью. В новой Москве на улице Адмирала Корнилова, дом 50, была установлена поворотная секция светофора с красным контуром.

Рабочая группа по разбору смертельных и тяжких ДТП на базе ЦОДД занимается рассмотрением происшествий с погибшими, пострадавшими детьми, с тремя и более пострадавшими, а также происшествий с неудовлетворительными дорожными условиями в потенциальных очагах аварийности.

Всего группой рассмотрено 1196 ДТП, количество мероприятий, которое было разработано, составляет 1007. На текущий момент группа провела 25 заседаний.

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