РИАМО - 9 апр. Гражданина Азербайджана Фарида Самедова приговорили в Москве к 18 годам колонии за убийство, изнасилования и грабежи, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Ночью 27 июля 2019 года 25-летний Самедов изнасиловал и ограбил женщину в Измайловском парке.

В сентябре 2019 года молодой человек напал на девушку в квартире на Щелковском шоссе. Мужчина изнасиловал и ограбил ее, а потом задушил поясом.

Суд приговорил Самедова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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