РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В микрорайоне Новое Измайлово подмосковной Балашихи идет строительство школы на 1,8 тыс. человек, все работы планируют завершить к 1 сентября 2022 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Работы сейчас выполнены наполовину и идут по графику. Объект должен быть сдан к 1 сентября 2022 года – в современную школу пойдут почти 1,8 тыс. учеников из Балашихи», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в завершающей стадии находятся работы и по строительству поликлиники. В ближайшее время медучреждение будет оснащено всем необходимым оборудованием.