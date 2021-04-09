РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. На территории подмосковного Красногорска проживают 278 бывших несовершеннолетних узников фашизма, это ветераны, которые в детстве прошли концлагеря или оказались на оккупированной неприятелем территории в годы ВОВ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоялось в Красногорском филиале Музея Победы в пятницу. В нем приняли участие активисты Красногорского отделения Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, «Волонтеры Победы», юнармейцы, участники творческих коллективов округа.

«В Красногорске в настоящий момент живут 278 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Биография этих людей – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения», – сказала ведущая мероприятия.

От лица временно исполняющего полномочия главы горокруга Алексея Спасского присутствующих ветеранов приветствовала начальник отдела соцразвития администрации муниципалитета Марина Кузнецова.

«В Красногорском филиале Музея Победы есть экспонаты, которые непосредственно относятся к теме концлагерей. Это макет памятника «Родина-Мать» в Заксенхаузене и столб из этого концлагеря, а также раритеты, относящиеся к восстанию в Бухенвальде, переданные нам непосредственным участником этого восстания Николаем Федоровичем Кюнге», – сказала заведующая филиалом музея Маргарита Иващенко.

Председатель местного отделения Общественной организации бывших несовершеннолетних узников Нина Корчагина отметила, что мероприятие хорошо организовали, и это важно для тех, кто пережил ужасы фашистского плена.

«Это не праздничный день, а день воспоминаний. Но когда члены нашей организации вспоминают пережитое – они часто не могут даже говорить от слез», – отметила Корчагина.

Сама она в детстве оказалась на оккупированной неприятелем территории в подмосковном Волоколамске.

«Нас гнали из деревни в деревню. Когда люди не могли больше идти и падали, в них тут же стреляли. В одной из деревень нас согнали в сарай и уже хотели поджечь. В это время подоспели наши солдаты», – поделилась воспоминаниями Корчагина.

Память погибших узников фашизма почтили минутой молчания.