РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. Вв подмосковном Красногорске заключили под стражу мужчину, который перевел 11 тыс. рублей с банковской карты пенсионера, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску обратился 74-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный, находясь в его квартире в поселке Нахабино, совершил перевод денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 29-летнего мужчину.

Установлено, что заявитель нанял подозреваемого для оказания бытовых услуг в квартире. Воспользовавшись моментом, когда потерпевший отвлекся и покинул комнату, злоумышленник взял его мобильный телефон и перевел деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Красногорским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.