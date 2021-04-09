РИАМО - 9 апр. Россиянам могут закрыть въезд на территорию Турции из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает Nation News.

Такого мнения придерживаются эксперты портала «Турпром». Окончательное решение российские власти могут принять уже в пятницу.

Рассматривается несколько вариантов, среди которых – остановка авиасообщения между двумя странами и введение возможных ограничений для россиян, возвращающихся из Турции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что именно из Турции граждане РФ привозят новые штаммы коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость коронавирусом в Турции за последние недели увеличилась на 40%.

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