РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. Начальник управления МВД России по Подольску подполковник полиции Артур Озеров наградил 10 сотрудников медалями, почетными грамотами и благодарностями по итогам работы за I квартал текущего года, сообщила пресс-служба управления.

На оперативном совещании подвели итоги работы за I квартал текущего года и определили задачи на будущее.

Медали МВД России «За доблесть в службе» получили полковник юстиции, заместитель начальника управления - начальник Следственного управления Элла Корнейчук, заместитель начальника 2-го отдела полиции майор полиции Максим Вялов и начальник отдела Следственного управления УМВД России по Подольску капитан юстиции Андрей Кабанов.

Также Озеров вручил две почетные грамоты ГУ МВД России по Московской области «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, связанных с охраной общественного порядка», три - «За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности», две благодарности ГУ МВД России по Московской области.