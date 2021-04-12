В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались внутри жилой застройки и деловых кварталов. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации одной из крупных промзон на востоке Москвы — «Красный богатырь».

От Чайковского до противогазов

Сегодня территория промзоны «Красный богатырь» входит в состав Москвы, а изначально на этом месте находилось село Богородское. Оно известно с XVI века и может похвастаться интересной историей: там находились дачи, а среди отдыхающих были художник Иван Шишкин и композитор Петр Чайковский.

В конце XIX века в Богородском, которое вошло в черту города, открыли резиновый завод, где производили галоши, резиновые сапоги, ботфорты, лодки и даже противогазы. А в советское время на этом месте возникла крупная промзона «Красный богатырь», площадь которой достигла 53 гектаров.

Сегодня ее территория находится сразу в трех районах Москвы: Богородском, Сокольниках и Преображенском. Она ограничена парками «Лосиный остров» и «Сокольники», улицами Богатырский Мост, Краснобогатырская, Олений Вал и Богородский Вал, а также проспектом Ветеранов и Богородским шоссе.

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Сейчас в промзоне находятся в основном промышленно-производственные объекты. Северную ее часть занимают здания и сооружения бывшего завода «Красный Богатырь», полностью закрытого в 2000-е. Они используются под административные цели, офисы и склады. Там же находятся бизнес-центры «Красный богатырь», «Вилла Рива» и открытые автостоянки.

Однако уже в ближайшее время эта площадь подвергнется реорганизации: там появится общественно-деловое пространство и жилье.

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ТРЦ, жилье, детсады и школы

Проект планировки промзоны был принят в 2019 году. В частности, на территории «Красного богатыря» столичные власти намерены возвести жилые комплексы с подземными парковками на 3 612 машин.

На первых этажах новых домов разместят социальные объекты, в том числе два детских сада на 300 мест. Еще один детский сад на 200 мест займет отдельное здание. Также на бывших заводских площадях построят школу на 1085 мест.

На данный момент часть промзоны уже реорганизована: в 2017 году был введен в эксплуатацию ЖК «Яуза Парк». Помимо этого, рядом в настоящее время ведется строительство ЖК комфорт-класса «Большая Семерка».

Кроме того, в «Красном богатыре» возведут торгово-развлекательный комплекс (ТРК) со спортивными, культурно-досуговыми, лечебно-профилактическими, торгово-бытовыми объектами и подземным паркингом на 1 157 машин.

«Новый жилой район «Красный богатырь» будет востребован среди москвичей, а при удачном архитектурном и градостроительном решении имеет все шансы стать известным и притягательным для многих местом», — считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Попробуем разобраться, почему эксперт пришел к такому мнению, учитывая многие нюансы и недостатки этой промзоны.

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Обновление дорог и трамвайных путей

Реновация промзоны «Красный богатырь» предполагает не только строительство жилья, но и обновление улично-дорожной сети, в том числе реконструкцию Краснобогатырской улицы на участке от Богатырского моста до улицы Просторная. Там появятся четыре полосы для движения и пешеходные тротуары с обеих сторон улицы. При этом трамвайные пути отделят от проезжей части и обустроят комфортные посадочные платформы.

Кроме того, на улице Богатырский Мост (участок от Краснобогатырской до Богородского шоссе) сделают три полосы для движения. С обеих сторон дороги появятся широкие тротуары для пешеходов и велодорожка. Трамвайные пути также отделят от проезжей части и обустроят посадочные платформы.

Обновление также коснется участка улицы Богородский Вал — от улицы Краснобогатырской до набережной Ганнушкина. Там предусмотрены четыре полосы для движения и пешеходные тротуары.

На Богородском шоссе от Ростокинского проезда до проспекта Ветеранов организуют движение в шесть полос. Для пешеходов там появятся тротуары, а трамвайные пути тоже отделят от проезжей части и создадут посадочные платформы. Наконец, от проспекта Ветеранов до улицы Краснобогатырская построят четырехполосную дорогу длиной 400 метров, а через реку Яуза в этом районе возведут мост.

Как отмечают в пресс-службе столичного стройомплекса, реновация промзоны «Красный богатырь» затронет и инженерную инфраструктуру. В частности, на ее территории проложат водопроводную, водоотводящую и тепловую сеть. А для микрорайона 18Б района Богородское построят коллектор дождевой канализации и очистные сооружения с трансформаторной подстанцией.

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Далекое метро и пробки

По мнению экспертов, одна из главных проблем «Красного богатыря» с точки зрения будущей жилой застройки — не самое удачное транспортное расположение: именно поэтому обустройству улично-дорожной сети в плане реновации уделено большое внимание.

Как отмечает управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, ближайшие станции метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского» и «Преображенская площадь» расположены в 2,5-3 километрах от территории промзоны, станция МЦК «Белокаменная» находится чуть ближе — в 2,2 километрах.

Таким образом, надежда у жителей новых домов, которые появятся на территории «Красного богатыря», остается на наземный общественный транспорт — автобусы и трамваи, а также личные авто. При этом Проспект Мира, Стромынка и набережная Яузы — основные варианты для поездки в центр Москвы — регулярно становятся в серьезные пробки, отмечает Александр Цыганов.

Некоторые эксперты, опрошенные РИАМО, опасаются, что с учетом планируемой жилой застройки и увеличения количества автомобилей мер по улучшению дорожной обстановки в районе «Красного богатыря» окажется недостаточно и она в итоге ухудшится.

Впрочем, в планах застройки предусмотрено полное обеспечение территории собственной инфраструктурой, в результате чего необходимость покидать ее будет минимальной, считает директор направления «Сопровождение строительных проектов» группы компаний SRG Алексей Ефанов.

«Это несколько компенсирует основной минус промзоны — существенную удаленность от станций метро и не слишком хорошую транспортную доступность», - говорит эксперт.

По его мнению, эти проблемы могут решиться за счет реконструкции Краснобогатырской улицы и появления трамвайной линии до метро. Но даже в этом случае бывшая промзона не станет сверхпривлекательной для размещения коммерческой недвижимости, считает Ефанов. Зато после реновации есть шанс привлечь покупателей жилья в качестве спального района для семей с детьми.

Много парков и престижные вузы

Если предположить, что главными покупателями жилья в домах, которые появятся на месте промзоны после реновации, станут молодые семьи с детьми, то сразу встает вопрос экологии, а ситуация с этим здесь двоякая.

Как отмечает Надежда Коркка, главным преимуществом реорганизуемой территории служит близость сразу к двум большим зеленым зонам: паркам «Сокольники» и «Лосиный остров». Кроме того, непосредственно в границах промзоны находится природная территория «Долина реки Яузы» от улицы Богатырский Мост до улицы Богородский Вал.

«Парки станут своего рода «зелеными легкими» вновь построенных здесь кварталов. Они способствуют хорошей экологии и благоприятному морально-психологическому климату в данной местности», - считает президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус.

И все же реорганизация любой промзоны требует качественного анализа и подготовки почвы, отмечает дизайнер-архитектор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» Ксения Кочина.

«Если это не будет сделано, жить там может быть сложно, учитывая наследие бывшего химического производства», — говорит эксперт.

С экологическими недостатками промзоны «Красный богатырь» согласен и Александр Цыганов. Впрочем, сейчас, когда эту территорию ожидает реновация, есть шансы, что экологическая обстановка в районе станет быстро улучшаться.

К плюсам можно отнести и соседство сразу нескольких престижных ВУЗов: РГСУ, МГТУ имени Баумана, кампусом Финансового университета на улице Кибальчича, ВГИКом и Физкультурным университетом (РГУФК).

Впрочем, несмотря на все противоречия вокруг «Красного богатыря», опрошенные РИАМО эксперты все же склоняются к тому, что у жилья, которое там планируется строить, есть шансы на успех у покупателей.