РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. В пятницу, накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, депутаты Мособлдумы, единороссы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии участвовали представители общественных ветеранских организаций, бывшие узники концлагерей, представители Люберецкого штаба ВОД «Волонтеры Победы», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский, депутат Люберец Наталья Скисова, учащиеся кадетской школы, сторонники партии и активисты МГЕР.

«Это день памяти расстрелянных и сожженных, умерших от голода и лишений в фашистской неволе. Сегодня совместно с председателем Люберецкого общества бывших несовершеннолетних узников фашизма Ниной Федоровной Белоусовой рассказали школьникам о тяготах нашего народа в годы Великой Отечественной войны и о машине уничтожения людей - концлагерях. В память о погибших и выживших сегодня возлагаем цветы к Вечному огню и минутой молчания чтим память узников», - сказал Коханый.

По словам Белоусовой, одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей - лагерей смерти, через них прошли 20 млн человек из 30 стран мира, 12 млн погибли, каждый пятый узник - ребенок.

«С момента окончания Великой Отечественной войны минуло много лет, но только не для узников, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских концлагерей. Спасибо всем, кто сегодня посетил это возложение. Партии «Единая Россия» и депутатам Мособлдумы спасибо за участие в жизни нашей организации. Молодому поколению желаю никогда не знать ужасов войны, помнить свою историю и любить Родину», - отметила Белоусова.

Люберецкое общество бывших несовершеннолетних узников фашизма работает на территории муниципалитета с 1992 года, на сегодня в нем числится 130 членов.

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.