РИАМО - 9 апр. Неравнодушные жители Москвы приносят цветы к посольству Великобритании после известия о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, передает корреспондент РИАМО.

В посольстве припустили национальный флаг страны, а рядом с парковкой в настоящее время лежат три букета, в одном из которых есть записка: «Покойся с миром, принц Филипп, герцог Эдинбургский».

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты более 70 лет.

Национальный траур в Великобритании продлится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней.