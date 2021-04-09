РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Владельцы дачных и садовых домов в городском округе Люберцы могут оформить право собственности в упрощенном порядке до 1 марта 2026 года, сообщает комитет по управлению имуществом администрации муниципалитета.

В России продлили «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Для регистрации права собственности в упрощенном порядке на дома, расположенные на землях СНТ, ИЖС и ЛПХ, необходимы технический план, правоустанавливающие документы на участок и уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС, садового дома.

Объекты недвижимости без государственной регистрации могут быть признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.

Свои вопросы по «дачной амнистии» можно направить на электронную почту: 5189148@mail.ru или задать по телефонам: 8(495)518-91-48, 8(498)720-10-01.