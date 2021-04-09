РИАМО - 9 апр. Здания пяти подмосковных больниц планируют капитально отремонтировать в 2022-2023 годах, опубликованы госзакупки на выполнение работ, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Ремонт объектов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета региона.

«Опубликовано 5 закупок на выполнение работ по капитальному ремонту зданий больниц», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Капремонт запланирован в следующих учреждениях: ГБУЗ МО «Ногинская центральная районная больница» - стационар №3, корпус 2; ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» - детская больница; ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница»; ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» - стационар; ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» - терапевтический корпус.

В Московской области планируют максимально быстро произвести ремонт в 158 медицинских учреждениях. Более чем 80 из них отремонтируют в ближайшие полгода - это 22 поликлиники, 24 стационарных отделения, 23 подстанции скорой помощи и 12 специализированных учреждений.