РИАМО - 9 апр. Преподаватель МГТУ имени Баумана умер в вузе, на месте работы, ему было 73 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ на перемене в главном корпусе учебного заведения. Его не удалось спасти. Скорая помощь констатировала факт смерти.

Он работал на кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности и был доктором экономических наук.

Следователи должны установить настоящую причину смерти сотрудника или подтвердить существующую.