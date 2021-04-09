РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 апр. Жителей Котельников приглашают на вакцинацию в одном из крупнейших ТЦ Европы, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В мобильном пункте вакцинации, расположенном в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в городском округе Котельники, известный персонаж сказок добрый доктор Айболит, который всегда спешит на помощь детям и зверям, приглашает жителей и посетителей ТЦ пройти вакцинацию.

Двухметровый сказочный герой информирует людей о прививочной кампании от Covid-19, раздает листовки с необходимой информацией: адресах, где можно привиться, а также вакцине «Спутник V» и ее эффективности.

В Котельниках работают три мобильных пункта. Два из них расположены в поликлинике на Силикате и 2-м Покровском проезде, третий - в торговом центре «МЕГА Белая Дача». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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