РИАМО - 9 апр. Сотрудники соцзащиты столицы будут работать с семьей, где 10-летняя девочка пострадала от действий матери, сообщили РИАМО в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Инцидент произошел 8 апреля на улице Корнейчука. 37-летняя женщина в алкогольном опьянении без причины начала душить ребенка. Девочке понадобилась помощь врачей. Сейчас ребенок дома, ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники соцзащиты незамедлительно навестили семью. Специалисты выяснили, что дома есть все необходимые условия для проживания ребенка. Также специалисты пообщались с самой девочкой и ее родственниками.

Ребенок проживает с отцом, бабушкой и дедушкой. Именно они занимаются воспитанием девочки, мать же только навещает дочь.

Семье предложена помощь, с ней будут работать специалисты соцзащиты. Ранее данная семья за социальной помощью не обращалась.