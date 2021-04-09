РИАМО - 9 апр. Велосипеды и самокаты можно перевозить автобусах Подмосковья за дополнительную плату, сообщает пресс-служба АО «Мострансавто».

«Любители активного отдыха могут бесплатно провозить спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, например, роликовые коньки, скейтборды и некоторые лонгборды», - сообщает пресс-служба.

Велосипеды, самокаты и другие крупногабаритные предметы можно перевозить за дополнительную плату, зависящую от дальности поездки: 37 рублей – по городу, а в пригородном сообщении до 25 км – 37 рублей, 25-50 км – 74 рубля, 50 и более км – 111 рублей.

Важно, чтобы длина, ширина и высота предмета в сумме не превышали 180 см. В противном случае водитель имеет право отказать в перевозке.

Также водитель может отказаться перевозить пассажиров с крупным спортивным инвентарем, если он мешает входу и выходу из автобуса. Предметы должны быть чистыми и не пачкать окружающих и салон транспорта.

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