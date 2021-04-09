РИАМО - 9 апр. Рекордный объем отходов отсортировали в первом квартиле этого года комплексы переработки отходов (КПО) Московской области, объем увеличился в 4 раза и достиг 0,6 млн тонн, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

По словам Хромушина, в прошлом году за тот же период было отсортировано 150 тыс. тонн.

«Объем отсортированных отходов был направлен на вторичную переработку, часть отходов превратилась во вторсырье, она будет переработана в новые бутылки, банки, футболки, скамейки, упаковку», – сказал Хромушин.

Он добавил, что вторая часть стала техническим грунтом, который направили на собственные нужды предприятий. Грунт будет использоваться в альтернативных целях, к примеру, в сельском хозяйстве или дорожном строительстве.

«Еще пару лет назад весь этот объем без сортировки, прямиком просто зарывался бы в землю, разлагаясь и негативно сказываясь на окружающей среде Подмосковья», – отметил он.

Всего в Подмосковье образуется более 7,5 млн. тонн коммунальных отходов в год, в том числе 3,4 млн. тонн ТКО прибывает из Москвы.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>