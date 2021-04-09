РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. При обрушении стенки котлована на стройке в подмосковном Красногорске люди не пострадали, сообщили в пресс-службе группы «Эталон».

По причине насыщения основания грунтовыми водами из толщи материка произошло разрушение части стенки котлована. Принимаются срочные меры по отводу поступающей воды, стабилизации образовавшегося откоса, восстановлению и дополнительному укреплению стены котлована во избежание повторения подобной ситуации.

Пострадавших и разрушений конструкций строящихся домов нет.

Срок проведения полного цикла работ – 15 дней. Ведется постоянный мониторинг состояния котлована и окружения. Проведение восстановительных мероприятий не повлияет на сроки строительства.

По информации пресс-службы Главгосстройнадзора, обрушение на территории строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой закрытого типа, корпус 18, 19, 20 в ЖК «Изумрудные холмы» Красногорска произошло 8 апреля около 20:00.

Застройщик: АО «Затонское». Фактором послужило систематическое подтопление участка подпорной стены и шпунтового ограждения.

В пятницу начато административное расследование. В ходе выезда на объект установлено, что подрядчиком ведутся работы по недопущению дальнейшего обрушения шпунтового ограждения. Вопрос по восстановлению шпунтового ограждения взят на контроль надзорного ведомства.