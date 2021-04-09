РИАМО - 9 апр. Врип главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов провел встречу с членами Торгово-промышленной палаты округа, такие встречи руководства муниципалитета с бизнес-сообществом в формате прямого диалога являются традиционными, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече приняли участие порядка 50 предпринимателей – практически полный состав ТПП округа. Они озвучили самые разные вопросы – от запроса на участие в областных госпрограммах, предоставления субсидий и льгот до земельно-имущественных отношений.

«Поддержка бизнеса – это приоритетная задача, которую ставит перед нами губернатор Андрей Воробьев. Экономика округа, как и региона в целом, восстанавливается после пандемии. Наша задача – способствовать этому. Все проблемные вопросы будем стараться снимать максимально оперативно. Подобные встречи с бизнесом останутся регулярными», –отметил врип главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в феврале этого года в Ленинском округе создан Муниципальный Центр «Мой бизнес», услуги которого очень востребованы среди предпринимателей.