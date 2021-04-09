РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии корпусу №20 проблемного ЖК «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Строительство объекта началось в 2015 году. Свои квартиры дольщики должны были получить в 2017 году. Однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика ООО «Саб-Урбан» работы были приостановлены.

В 2018 году строительство возобновилось, но велось медленными темпами. Главгосстройнадзор взял объект на особый контроль. В это же время надзорное ведомство инициировало внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено нецелевое расходование почти на 600 млн рублей. Уже в третьем квартале 2018 года средства были возвращены в стройку. Всего на завершение строительства застройщиком было направлено более 910 млн рублей.

В рамках контроля застройщик еженедельно предоставлял в Главгосстройнадзор данные по динамике строительства, количеству рабочих и финансовым вложениям в строительство.

«По результатам итоговой проверки мы приняли решение о выдаче корпусу №20 заключения о соответствии. После ввода объекта в эксплуатацию права почти 300 дольщиков будут восстановлены», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор продолжает держать на особом контроле ход строительства корпуса №22. На данный момент на строительной площадке задействовано 60 человек, которые монтируют окна, прокладывают внутренние инженерные сети. После окончания строительства права еще порядка 300 дольщиков будут восстановлены.