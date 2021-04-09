РИАМО - 9 апр. Активисты радикального движения SERB совершили нападение на режиссера Виталия Манского на фестивале документального кино «Артдокфест» в Москве, передает Газета.ru.

Манский подтвердил факт нападения. Инцидент произошел в фойе кинотеатра «Октябрь», когда режиссер разговаривал с представителями прессы. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам главы движения Григория Тарасевича, активисты хотели только задать Манскому вопрос, но режиссер не захотел с ними общаться. Тогда в его сторону бросили трусы. А после инцидента сам режиссер якобы начал провоцировать активистов.

SERB является националистической российской политической группировкой. Ее члены известны своими неоднозначными акциями и срывами различных культурных мероприятий.

Манский — российский и латвийский режиссер документального кино, продюсер, президент фестиваля «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь».