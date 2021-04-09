РИАМО - 9 апр. В охотничьих угодьях северной части Московской области сезон весенней охоты на пернатую дичь начнется со второй субботы апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Министр добавил, что в южной и северной частях Подмосковья охота на разные виды птиц продлится в течение 10 календарных дней. При этом охота с подсадной уткой на территории региона не прекращается.
Воскресенский пояснил, можно охотиться на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с чучелами или манком, гусей и казарок из искусственного укрытия с чучелами и манными гусями.
Весенний сезон охоты на пернатую дичь продлится в Подмосковье по 10 мая.
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