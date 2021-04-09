РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. В рамках оздоровительной кампании в школьных лагерях городского округа Люберцы летом текущего года отдохнут более 3,3 тыс. детей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В 2021 году летняя оздоровительная кампания в Люберцах стартует 1 июня.

«На базе 28 общеобразовательных организаций откроются школьные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых будут отдыхать 3 317 человек в возрасте от 7 до 15 лет. Планируется обеспечить охват детей летним отдыхом не менее 61,5%, а также не менее 55,9% ребят, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в школьных лагерях организуют профильные отряды по направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, техническое, хореографическое, профилактика безопасности дорожного движения.

«В июне во Дворце детского и юношеского творчества и центре социально-трудовой адаптации и профориентации будут организованы летние досуговые онлайн-площадки «Солнечный день» и «Калейдоскоп». Это образовательное онлайн-пространство позволит разнообразить досуг, задействовать умения детей, раскрыть их творческий потенциал и с интересом провести время за игровыми занятиями, не выходя из дома», - подчеркнул Ружицкий.

По его словам, детям будут доступны более 100 мастер-классов, онлайн-экскурсий, лекций, концертов, встреч с интересными людьми.