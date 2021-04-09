РИАМО - 9 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту семиклассника Ивана Попова из Звездного городка – теперь в муниципалитете появился свой скейт-парк, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

С просьбой мальчик обращался к губернатору полтора года назад, а в следующем сезоне парк уже был готов.

«Наша задача – чтобы город радовал. Большую работу проводим по благоустройству, по местам, где можно отдыхать, гулять. Город небольшой, мы находимся в тесном взаимодействии с жителями, с молодежью – по их просьбе скейт-парк сделали», – сказал Воробьев.

Просторная площадка для катания на роликах и скейтбордах появилась возле местного Дома культуры.

«Я сделал сам проект скейт-парка. Попросил у губернатора, и он пообещал, что будет. Отличная площадка, я доволен, катаюсь здесь на трюковом самокате», – рассказал Иван Попов.

В настоящий момент масштабное благоустройство проводится во всем Звездном городке. Летом отремонтируют участок дороги между КПП-3 и КПП-10. Кроме замены покрытия организуют парковку, остановки общественного транспорта, появится ливневка, освещение. Также установят дорожные знаки и сделают разметку.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразился сквер у Аллеи Космонавтов. Здесь появились детские игровые площадки, дорожно-тропиночная сеть, велодорожка, деревья получили подсветку.

В этом году завершат обустройство набережной Леонежского озера. Данный проект победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году. В новой зоне отдыха появится деревянный настил с подходом к воде, мостик к центру озера, лежаки, зона барбекю, детская зона, велодорожки. При этом все природные особенности озера сохранят.

Работы по благоустройству проводятся при активном участии жителей. Заслуженный учитель РСФСР, 92-летняя Клавдия Шубичева поблагодарила губернатора Андрея Воробьева за перемены в городе.

«Дальше продолжайте также, Андрей Юрьевич. Мы можем вместе воплотить все планы, я уверена. У нас просто будет город – сад», – сказала Шубичева.

В округе проводится также капремонт жилого фонда. Уже отремонтировали 20 МКД, 3 из них – в этом году. Также улучшены условия проживания для 6 тыс. жителей. До конца 2022 года отремонтируют еще 12 домов.