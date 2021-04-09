РИАМО - 9 апр. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано крупное благоустройство пляжной и пешеходной зон у плотины на улице Пугачевской в городском округе Шаховская, работы завершат в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Опубликована закупка на благоустройство зоны отдыха в городском округе Шаховская», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Площадь территории благоустройства составляет 19 тыс. кв м. Согласно проекту, тут планируется создать пешеходную и пляжную зоны, места для отдыха, спорта и детские площадки. Для безопасности отдыхающих уровень дна водоема планируют изменить, также его очистят. В пляжной зоне установят два пирса.

Данный участок выбрали местные жители на портале «Добродел» в 2019 году. Всего в голосовании приняли участие жители 61 муниципалитета, в опросе участвовала 291 территория. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, были вынесены на рассмотрение для включения в планы по благоустройству.

Завершить благоустройство зоны отдыха у плотины Пугачевская планируется в 2023 году.